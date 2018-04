A rede social do álbum de figurinha

Em ano de Copa do Mundo, a febre juvenil do álbum de figurinhas contagiou muito marmanjo por aí. A inclusão que se percebe não distingue idade, sexo ou classe social. Tem gente trocando figurinha no ônibus, no trabalho, em banco de praça, fila de aposentados, salão de beleza, saguão de aeroporto, salas de espera dos cinemas, no MSN, no Twitter...

Pode parecer bobagem e, também neste particular, compete com boa parte do conteúdo da internet. Cá pra nós, certas figurinhas que circulam no noticiário eletrônico não são dignas de álbum algum. Se bem que poderia ser interessante ao debate político do pós-Copa o lançamento de um álbum de candidatos fichas-sujas, com direito a uma Seleção Ficha Limpa das eleições 2010. Quem sabe, assim, essa meninada não aprende a votar!

Você também já sabia?

Desta vez foi fácil pensar com a cabeça do técnico da seleção! Poucas vezes o Dunga

foi tão Dunga, né não?! O torcedor fingiu estar na expectativa só pra quebrar o tédio.

Rave dos excluídos

O bota-fora de Ronaldinho Gaúcho da Copa do Mundo não tem data para acabar em Milão! Pato aproveita a ocasião para fazer sua despedida de casado.

Coisa feia

Ainda que nada seja provado contra Romeu Tuma Júnior, a imagem do secretário nacional de Justiça está irremediavelmente comprometida pela superexposição na mídia. Não bastassem a barriga e a barba mal feitas, os dentes do delegado também não ajudam. A grana que ele gastou em videogame daria para consertar a boca num bom ortodontista.

Retrospecto

Sabe há quanto tempo Muricy Ramalho não vence uma partida? Nem ele lembra direito, mas pergunta só à torcida do Fluminense se ela prefere o Dunga.

Bola dividida

Colegas de emissora, Milton Neves e Luciano do Valle vão sair no tapa na África do Sul. Só se fala disso na Band!

Tá limpo!

Maradona completou dia desses seis anos sem usar drogas. Mais ou menos o tempo que

Adriano parou de beber!

Que vença o pior!

E continua a luta implacável entre Dilma Rousseff e José Serra pelo apoio do senador Francisco Dornelles (PP-RJ). Isso quer dizer o seguinte: ambos merecem!

Bipolaridade financeira

Pelo regime de rodízio estabelecido na Europa, hoje é dia de euforia nos mercados. Ontem, as bolsas de valores amanheceram em queda livre!