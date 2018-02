A quinta busca das caixas-pretas do voo 447 Rio-Paris

O voo 447 da Air France, que ia do Rio para Paris, desapareceu em 31 de maio de 2009. Nesses quase dois anos, as buscas somaram 120 dias de trabalho e se concentraram no fundo do oceano, a 3.900 metros de profundidade.

Apenas na última fase, em 4 de abril, uma grande concentração de destroços foi localizada em uma área equivalente a 15 campos de futebol. Nesta semana, começa a quinta fase de buscas. Um robô equipado com câmeras e braços mecânicos vai tentar encontrar as caixas-pretas, que deverão então ser levadas à França. Corpos também foram localizados, mas ainda não se sabe se serão resgatados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Gráfico detalhado do resgate