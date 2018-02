A proibição nos postos resultará em menos acidentes?

José Montal

Sim

Essa atitude é encorajadora. Pode servir de exemplo para todo o Estado de São Paulo e o Brasil. A prefeitura de Mauá está dando um alerta à população de que a junção de carro e bebida alcoólica é muito arriscada. Estudos médicos comprovam que não existe dose segura para dirigir. Os resultados serão positivos, eu imagino. Mas eles dependem também de fiscalização, educação no trânsito e conscientização dos motoristas.

VICE-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO (ABRAMET)

José Alberto Paiva Gouveia

Não

Acho que o poder público deve combater o consumo de álcool dentro do posto de combustível, não a venda do produto - como estabelece essa lei municipal de Mauá. A loja é um conforto para o consumidor e é muito importante para a renda do posto de gasolina. O motorista pode até comprar uma cerveja no posto e levá-la para tomar em casa posteriormente.

PRESIDENTE DO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SINCOPETRO)