'A probabilidade de falha existe', afirma secretário

Para o secretário dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, as repetidas falhas no Metrô não indicam deterioração do serviço e ocorrem em proporção muito baixa, em comparação com o número de viagens. O Metrô faz 4,1 mil viagens por dia e a CPTM, 2,8 mil. "Não tem como uma falha não afetar 2 mil pessoas que estão no metrô. Os números absolutos são grandes e isso acaba aparecendo."

Fernandes afirmou que o problema ocorrido ontem na Linha 12-Safira da CPTM se acentuou porque um usuário acionou a trava de emergência da porta de um dos vagões.

"Levamos mais tempo para escoar toda a população do que para tracionar o trem. Algo que você resolve em 10 ou 15 minutos acaba levando 30 ou 40." Segundo Fernandes, a secretaria fará campanha para conscientizar usuários sobre os transtornos da ativação dessa trava. / M.P. e KARINA TOLEDO