Cláudio Vieira não tem uma rotina muito excêntrica. Técnico em prótese dentária, passa os dias atendendo clientes em seu laboratório odontológico no Morumbi, a poucas quadras de onde mora. Mas, nos intervalos entre as consultas, abre o laptop, liga a TV Câmara, entra no Twitter, conversa com vereadores e, na maioria das vezes, obtém resposta: o técnico está na lista dos usuários mais respondidos de dez parlamentares.

"O Twitter é perfeito para garantir a comunicação entre vereador e cidadão. Não tem coisa melhor", diz Vieira, entusiasmado. Ele conta que não era o maior exemplo de cidadão politicamente ativo há pouco tempo. "Comecei a me interessar por essas coisas há um ano e meio, quando percebi que os problemas que via no meu bairro não eram tão difíceis de se resolver."

Desde então, Vieira participa da associação de moradores da região, o Conselho de Segurança (Conseg) do Morumbi e o movimento Adote um Vereador. Além disso, tem cinco blogs e três contas no Twitter (a principal é @AlmirVieira), todos frequentemente atualizados.

Tanto esforço já deu resultado. De tanto cobrar e conversar com vereadores, secretários e diretores de empresas públicas, Vieira já conseguiu que uma rua no seu bairro fosse asfaltada, incluiu um riacho perto da sua casa num programa de recuperação de córregos e tem grande parte dos seus pedidos de informação respondido pelos gabinetes do Palácio Anchieta.

Idealista, Vieira acredita que a Prefeitura e a Câmara podem ser bem mais eficientes do que são hoje - falta apenas participação dos cidadãos, o que, com o microblog, nunca esteve tão fácil. "A gente sabe que a pressão dá resultado. Se todos os cidadãos usassem o Twitter para cobrar os vereadores, não tinha como não melhorar". / R. B.