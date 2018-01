A poucos dias do verão, capital paulista bate recorde de frio

SÃO PAULO - A menos de uma semana do verão, a capital paulista bateu recorde de frio nesta quinta-feira, 15. A cidade registrou a menor temperatura máxima para o mês de dezembro em 9 anos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o termômetro não passou de 19,8ºC nesta quinta no Mirante de Santana, na zona norte da cidade.

A menor temperatura máxima para o mês havia sido registrada em 2007, quando os termômetros marcaram apenas 19,1ºC. Já nesta quinta, a mínima foi de 15,1ºC, a menor para o mês desde 2014, quando a mínima registrada em dezembro também foi 15,1ºC.

Além das baixas temperaturas, a sensação de frio foi grande para os paulistanos por causa dos ventos. De acordo com a Climatempo, às 15 horas, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, marcava apenas 17ºC, mas a sensação térmica era de 12ºC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O frio a poucos dias do verão é causado pela atuação de uma massa de ar polar na região Sul e em partes da região Sudeste. Em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, por exemplo, o Inmet registrou apenas 2,3ºC nesta quinta - temperatura típica de inverno e incomum para as vésperas do verão.

Previsão. Segundo a Climatempo, a sexta-feira, 16, terá máxima de 22ºC na capital paulista e mínima de 14ºC. No fim de semana, a previsão é de temperaturas mais altas, chegando a 29ºC no domingo, com pancadas de chuva.