'A policial atendeu o celular e disse que ele estava morto'

Ela era uma das mães acompanhadas pela técnica em enfermagem Adiles Dias, de 55 anos, voluntária da área de saúde que prestava atendimento aos familiares em um dos pavilhões do centro desportivo. Psicólogos também tentavam amenizar o desespero dos parentes.

No lugar, muito choro e gritos. Os mais de 200 corpos estavam enfileirados e cobertos por panos à espera do reconhecimento - que só podia ser feito com acompanhamento de profissionais de saúde ou da polícia. "Já socorri 14 pessoas que desmaiaram ou ficaram em estado de choque. É a coisa mais triste que já vi na minha vida", disse Adiles. / CAMILA CUNHA, ESPECIAL PARA O ESTADO