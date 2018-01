A pedido do papa, cardeais já debatem como rever a questão dos divorciados A reforma que começa a ser estudada pelo Vaticano e impulsionada pelo papa Francisco pode levar a uma maior abertura da Igreja em relação ao divórcio, no esforço em não excluir fiéis. Nessa quarta-feira, 2, a Santa Sé deixou claro que o processo de reformas não se limitará à burocracia ou à relação entre os bispos. Nesta quinta-feira, 3, o grupo de oito cardeais convocados pelo papa para examinar uma reforma completa do Vaticano termina a primeira sessão de trabalho, após três dias de debates.