A partir do dia 5, Metrô vai ganhar 13 bicicletários A partir do dia 5, 13 estações do Metrô de São Paulo vão oferecer o serviço de bicicletários. Além dos três existentes, mas que estavam fechados - Anhangabaú, Guilhermina-Esperança e Palmeiras-Barra Funda -, dez bicicletários passarão a operar nas Estações Liberdade, Paraíso, Sé, Vila Madalena, Tamanduateí, Brás, Carrão, Corinthians-Itaquera e Santa Cecília. Na sexta-feira, o credenciamento da empresa FGTV Produções, que vai operar o serviço, foi publicado no Diário Oficial do Estado.