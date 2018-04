A partir de hoje, metrô sobe para R$ 2,90 A passagem de metrô de São Paulo fica mais cara a partir de hoje e passa dos atuais R$ 2,65 para R$ 2,90. O reajuste vale também para trens da CPTM. No caso da Linha 5-Lilás, cuja tarifa era de R$ 2,55, o novo preço é R$ 2,80. A passagem integrada do bilhete único também sofre reajuste: metrô (ou trens) e até três viagens de ônibus vão custar R$ 4,49 - ante R$ 4,29 cobrados desde o aumento da passagem de ônibus, no mês passado.