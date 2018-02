A partir de 4ª, motorista terá de pagar R$ 2,50 de pedágio no Rodoanel Sul Vai começar à zero hora da próxima quarta-feira a cobrança de pedágio no Trecho Sul do Rodoanel Mario Covas. A autorização para o início do funcionamento das praças será publicada hoje no Diário Oficial do Estado. Veículos de passeio vão pagar R$ 2,50 e motos, R$ 1,25 - os demais pagam de acordo com a quantidade de eixos dos veículos.