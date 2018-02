A partir de 3ª, um tour pelos 4 cantos da cidade

O Estado lança nesta terça-feira o projeto Expedição Metrópole. Todos os dias, um repórter e um fotógrafo do jornal percorrerão a cidade exclusivamente atrás de histórias, curiosidades, locais e personagens interessantes.

O carro do projeto trará o logo do Expedição Metrópole, para que seja facilmente identificado pelos leitores, que poderão sugerir pautas para novas reportagens, mandar relatos pessoais pela internet, fazer comentários (veja abaixo).

A ideia é não só aumentar a interação com os paulistanos, como também descobrir, em meio às notícias do dia a dia, aspectos inusitados da maior cidade da América do Sul, onde vivem 11.253.503 habitantes e cujos números impressionam.

São Paulo tem, por exemplo, 12,5 mil restaurantes, 280 salas de cinema, 71 museus, 120 teatros, 32.770 táxis, 5.954 cruzamentos com semáforos, 15 mil ônibus, 50 mil salões de beleza, 42 mil quartos de hotel, 4.408 praças públicas, 281 córregos e 210 helipontos. Espalhados por 1.522,9 quilômetros quadrados de área, brasileiros de todo o País e descendentes de 70 nacionalidades convivem em uma cidade desafiadora, que merece espaço para ser desvendada.

Em todas as matérias do Expedição Metrópole haverá um "Diário de Bordo", com informações sobre os bastidores da reportagem. O leitor poderá saber, por exemplo, quantas pessoas foram entrevistadas pelo repórter, quantas imagens o fotógrafo tirou, quantos quilômetros foram percorridos e outros detalhes colhidos durante a elaboração do texto.

Internet. Todas as reportagens, com fotos e informações complementares, também serão publicadas em um blog no portal Estadão.com.br e os links dos textos principais serão divulgados nas páginas do caderno Metrópole no Twitter e no Facebook. Pronto para viajar pela cidade?