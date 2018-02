À noite, o 2º maior congestionamento registrado no ano O índice de congestionamento na tarde de ontem foi o segundo maior do ano. Às 19 horas, havia 216 km de vias engarrafadas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O recorde de lentidão no horário ocorreu no dia 8 de outubro: 221 km.