À noite, lugar fica às escuras, o que afasta a população Se não bastasse os casos de assaltos durante o dia, a sensação de insegurança à noite é ainda maior. Isso porque o Parque da Juventude fica praticamente às escuras. "A noite é um breu total, tenho medo de ficar por aqui", disse Alberto da Silva Peixoto, que vende açaí na frente do parque. No pátio entre as Etecs e a biblioteca, há apenas três postes de luz. Todos com foco direcionado, que não produz iluminação eficiente. "É bonito, moderno, mas não é funcional", disse o diretor, Paulo Pavan.