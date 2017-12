'A música venceu de novo', diz maestro João Carlos Martins

SÃO PAULO - Tema do enredo de 2011 da Vai-Vai, o maestro João Carlos Martins chegou à festa da agremiação às 18h50 desta terça-feira, 17, dizendo que "a música venceu de novo".

Em 2011, a história de superação do maestro deu origem ao enredo "A música venceu". Naquele ano a escola havia conquistado seu último título. Com a vitória de 2015, a Vai-Vai já possui 15 campeonatos e é a maior vencedora do carnaval paulistano.

Depois da Vai-Vai, as escolas que mais ganharam títulos no carnaval paulistano foram a Nenê de Vila Matilde, em segundo lugar, com 11 campeonatos, e a Mocidade Alegre, em terceiro, com dez títulos.

Desta vez, foi a história de Elis Regina que garantiu mais uma vitória à Vai-Vai. "Finalmente essa grande personalidade da música brasileira teve uma homenagem a altura dela", disse Martins.

O maestro foi ao Anhembi acompanhar a apuração dos votos e revelou ter ficado mais nervoso no sambódromo do que nos palcos. "O pessoal da Vai-Vai fez questão que eu fosse acompanhar a apuração junto com eles porque eu seria tipo um amuleto. Agora realmente fiquei com a fama de pé quente."