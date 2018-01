A mulher sustentável

Não é hora de desanimar, até porque vem aí o Miss Mundo. E nem precisa ser do ramo para torcer pela paraense Kamilla Salgado, beleza pura empenhada em mostrar ao mundo que cabe conteúdo em 96 cm de quadril, 60 cm de cintura, 90 cm de busto...

Já viu miss cursando MBA na Fundação Getúlio Vargas? Já viu miss que não quer ser atriz ou apresentadora de TV? Já viu miss interessada em gestão empresarial e marketing? Kamilla tem sido apresentada pela imprensa como uma espécie de "mulher sustentável".

Sua revelação ao universo vai acontecer no Miss Mundo disputado na China, no dia 30 de outubro, ou seja, véspera do segundo turno das eleições aqui no Brasil. Isso quer dizer o seguinte: tomara que, em cima da hora, os tucanos não precisem de uma força do Aécio Neves. Ele vai estar ocupado!

Haja paciência!

"Será possível que eu vou ter de explicar tudo de novo pra vocês?"

PAULO MALUF

"Dimaior"

"Para a Fundação Casa eu não vou!"

GAROTINHO, AO SABER ONTEM DE SUA CONDENAÇÃO A DOIS ANOS E MEIO DE PRISÃO POR FORMAÇÃO DE QUADRILHA NO GOVERNO DO RIO.

A mesma irreverência

Homossexuais cariocas não estão achando a menor graça no movimento "humor sem censura", lançado no domingo passado, em Copacabana. Temem que, se a passeata de humoristas entrar para o calendário oficial da cidade, o protesto acabe esvaziando a Parada Gay do ano que vem. Duvidam que haja público para os dois eventos na mesma praia. Será?

"JN no ar"

Só se fala disso na TV Globo: William Bonner vai acabar mandando Ernesto Paglia praquele lugar. Até as eleições, o repórter do Jornal Nacional será toda noite despachado pelo chefe para um ponto qualquer do Brasil profundo. A série começou ontem por Igarassu, fim do mundo nas imediações do Recife.

Reação natural

As Farc estão buscando uma saída política na Unasul. Sinal de que a organização sentiu os sucessivos ataques de Índio da Costa, o vice do Serra, contra as ligações do grupo guerrilheiro ao PT. Vão acabar pedindo Arrego!

Filmaço

Papo de botequim após sessão de A Origem, o filme de Christopher Nolan, com Leonardo Di Caprio no papel principal:

- Você não entendeu nada da história, cara! Aquilo era o sonho dentro do sonho com um sonho no meio, sacou?!

- Ih, devo ter dormido no melhor do pesadelo!