A mulher, ex-miss, ainda cumpre pena na capital paulista Abadía veio para o País com a mulher, Yessica Roja, ex-miss Colômbia. Ela permanece no Brasil. Cumpre pena de 11 anos e entrou, no ano passado, no regime semiaberto. Vive escondida e divide seu tempo entre um quarto e sala na capital e o Presídio Feminino. Yessica estaria em depressão e com síndrome do pânico. A sentença aplicada à jovem é considerada dura por alguns advogados. Ela recorreu e aguarda decisão da Justiça.