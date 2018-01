'A moda leva mensagens'

O projeto é meu e do Fernando (Campana). Sempre existe uma preocupação de dar uma identidade nacional a tudo que fazemos. A palha é feita na Bahia. Além disso, o material foi alugado. Quando acabar o evento, a fábrica pode usá-lo para fazer vassouras.

O papelão dourado dos painéis é para dar glamour?

Moda é espelho. O dourado reflete e valoriza a simplicidade da palha. A moda faz uma radiografia do seu tempo e de um povo. E tem a capacidade de transmitir mensagens com mais velocidade do que a arte. Tem um poder transformador. Nossos projetos parecem simples, mas são concebidos depois de longa reflexão.