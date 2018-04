A memória de três bairros, no muro Desde dezembro, muros nos arredores do Mooca Plaza Shopping, na zona leste, estão sendo pintados com fragmentos da história dos três bairros adjacentes: Mooca, Vila Prudente e Ipiranga. A previsão é de que o projeto, bancado pelo próprio shopping e assinado pelo artista plástico Aleksandro Reis, de 37 anos, seja concluído no mês que vem. "Se não continuar chovendo muito", diz o artista.