A maldição da Jabulani

Parece que só não puniu Júlio Baptista - outro que desancou a Jabulani publicamente - porque, com ele no banco, ela se dá por satisfeita. O pior, tudo indica, já passou!

E a boa notícia é que, na contramão da maldição da Adidas, Kaká pode, como por encanto, desencantar já na estreia do Brasil na Copa. A bola está lhe devendo uma força! Quando virou moda no noticiário pisar na Jabulani, o camisa 10 da seleção tratou-a com carinho verdadeiro naquela entrevista coletiva que terminou em beijinhos, lembra? Só faltou pedir desculpas pela afobação das primeiras impressões de seus colegas.

Nada mais justo que, agora, a bola use um pouco de seus poderes sobrenaturais para ajudar o craque a resgatar seu prestígio. Não custa nada de vez em quando corrigir a trajetória de um passe ou de um chute a gol. Eu acredito nessas coisas. Você não?

Marca registrada

"Foi uma espécie de Rock in Rio Soweto!"

ROBERTO MEDINA, MODÉSTIA À PARTE, COMENTANDO A ABERTURA DA COPA

DA ÁFRICA DO SUL.

Nada a ver

O show no Orlando Stadium teria sido melhor se, além das vuvuzelas, tivessem

proibido a narração de Galvão Bueno (Globo) e Luciano do Vale (Band),

ao menos durante a apresentação das bandas.

Serra x Jesus

Já estão à venda nas esquinas de Salvador os abadás de José Serra e Jesus Cristo para as respectivas festas que animam o Dia dos Namorados dos baianos. Mas não dá para comparar a convenção do PSDB com a Parada Gay de São Paulo na tradicional concorrência direta com a Marcha para Jesus.

Greve do Hexa

Este ano não vai ser igual àquele que passou! Já tem uma rapaziada em São Paulo combinando pela internet assistir à Copa do Mundo na reitoria da USP. Parece que vai rolar telão e tudo.

Perigo na pista

Ronaldo Fenômeno disse no De Frente com Gabi que por vezes tem vontade de chutar o balde. Ainda mais agora que virou recomendação em São Paulo combater o ar seco com um balde d"água na sala, né?

Velho pé-frio de guerra

A confirmação de que o plano B de Nelson Mandela é torcer pelo Brasil na Copa tira um pouco a responsabilidade do Lula em caso de tropeço da seleção a caminho do Hexa.

Conto do vigário vigarista

Da série "Quem cair nessa, merece", o vírus da vez na internet atente pelo link "Bomba! Dunga flagrado fazendo sexo com jogador".