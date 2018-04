A 'madrinha' dos pesquisadores Morreu ontem, aos 79 anos, Melanie Berezovsky Singer. Mulher do economista Paul Singer, ela dedicou cinco décadas de sua vida a pesquisas de mercado e opinião pública. O casal se conheceu no fim dos anos 1950, no escritório do professor Otávio da Costa Eduardo, onde Melanie trabalhava, após se formar na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Lá ela permaneceu por 11 anos, até 1966.