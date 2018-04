A lua de mel do Aecinho

Obcecada pelo desfecho do caso, a imprensa não dá mais a mínima bola para outros casos na agenda do Aecinho. Fico eu aqui falando sozinho, tentando adivinhar por que ele deixou a barba crescer, suspeitando de seu apadrinhamento na escolha da Miss Brasil, especulando com quem ele está dormindo no Velho Mundo... A única notícia publicada sobre essa viagem, aliás, diz apenas que ele volta ao Brasil na segunda-feira para decidir seu futuro, como se isso não tivesse nada a ver com a situação afetiva do cara fora dos gabinetes.

Se ele tiver mesmo apaixonado e de bem com a vida, dificilmente vai se meter numa aventura com José Serra. A lua de mel, nessas circunstâncias, será no Senado - quer apostar?

Devagar com a louça!

Amigos de Reynaldo Gianecchini estão preocupados. Temem que Mariana Ximenes acabe machucando o ator nas cenas mais quentes do casal sem-vergonha de Passione, a nova novela das 9, na Globo. O jeito como ela parte pra cima, sei lá, se o galã fosse

o Zé Mayer, quebrava no primeiro capítulo!

A inveja é uma...

"Pentear a Dilma é mole, queria ver o Kamura mudar o visual do Serra!"

COMENTÁRIO INVEJOSO DE UM CONCORRENTE DO CABELEIREIRO CELSO KAMURA, RESPONSÁVEL

PELO NOVO VISUAL DA PRÉ-CANDIDATA DO PT

Horóscopo canarinho

O Sol entrou em quadratura com Netuno. Isso quer dizer o seguinte: capaz de rolar recall no meio-campo da seleção!

Volatilidade máxima

Depois de registrar, na primeira quinzena de maio, a maior movimentação financeira diária de sua história, a Bovespa fechou anteontem com a menor pontuação desde outubro de 2009. Pode?

Na linha

O Palmeiras já tem um plano B para a hipótese de Felipão não aceitar o convite para disciplinar o grupo: a diretoria chamaria, então, a polícia.

Pelamordedeus!

Antes que Marta Suplicy passe dos limites de novo, o ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, mandou avisá-la que Fernando Gabeira é casado e tem filhas!

Correção

José Dirceu não esteve anteontem em Nova York. Provavelmente, nem saiu da Disney.