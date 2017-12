A inveja do Twitter O que são 2 milhões de seguidores no Twitter? Luciano Huck é o primeiro brasileiro a atingir tal marca e, pelo menos por enquanto, tudo o que pode fazer com isso é comparar seu feito ao de outros campeões de audiência no site de relacionamento. Nessa brincadeira, o apresentador tem o dobro da visibilidade de Ivete Sangalo e um quinto do prestígio de Lady Gaga. Com 10 milhões de seguidores, a cantora americana bateu recentemente o recorde mundial de Barack Obama (9,6 milhões).