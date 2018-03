A inútil paisagem Impasses como este sobre quem é o dono das riquezas do mar eram resolvidos, antigamente, à bala de canhão. Ganhava quem tivesse as melhores fortificações ou mais navios de guerra para garantir a exploração dos caminhos marítimos do ouro, das especiarias, dos descobrimentos... Naquela época não havia petróleo! Nem Constituição, Congresso, unidade federativa, STF, governador chorão, anão do Orçamento, passeata, nada disso. As coisas do mar eram resolvidas no mar - todo mundo que estudou um pouquinho a expansão comercial no século 16 tem uma vaga ideia a respeito.