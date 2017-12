A hora certa de garimpar liquidações

Para quem gosta de fazer bom uso de seu dinheiro, esta é a melhor época para sair às compras. Apesar de os shoppings ainda não terem começado as liquidações oficiais, muitas lojas já baixaram os preços e anunciam liquidações de até 70%. Das 320 lojas do Shopping Anália Franco, na zona leste, por exemplo, 18 entraram em promoção, caso da Le Lis Blanc e da Animale, que podem ser encontradas em outros endereços da cidade, como na Rua Oscar Freire, nos Jardins.

Não importa o bairro. As ruas e os shoppings conhecidos por serem bons centros de compras têm ofertas tentadoras. Em Moema, zona sul, a marca feminina Bob Store é uma das lojas da rede com maior estoque em promoção. E o destaque da loja é o jeans que, com 50% de desconto, sai a partir de R$120. No Itaim-Bibi, uma das atrações é a Ilya, antiga Há Uma Santa, que vende uma linha mais fashion. À vista, os preços caem pela metade: um blazer de sarja de croco sai por R$ 229 e uma camisas de linho, R$ 163.

"Sempre reservo um dinheiro especial para essa época do ano", diz a psicóloga Vivian Strina, de 36 anos. "É a hora de investir em agasalhos mais pesados e roupas que, no começo do inverno, estão com preços lá em cima." Vivian reservou R$ 2 mil para as liquidações. E ela já tem o roteiro dos preços baixos na mão. Vivian mora perto do Anália Franco, mas costuma comprar também em Moema.

"Sempre saio para comprar o que preciso de fato. Só assim gasto bem o dinheiro e não volto com coisas que foram compradas só porque estavam baratas e que nunca vou usar."

Vivian já comprou casacos de lã para a filha Giovanna, de 7 anos.

Moda

A grife carioca Folic acaba de lançar uma linha de relógios. Há modelos com aplicações exclusivas da Swarovski ou com madrepérola. São de aço inox, banhado a prata, ouro amarelo ou rosa.

Sacola verde

Berekat Hali é um dos maiores nomes do design verde da Turquia. Especialista em tapetes, ganhou fama por reutilizar os persas antigos em forma de mosaico. A marca acaba de desembarcar no Brasil e estreia com um modelo confeccionado com calça jeans.

Lá em casa

Dar um toque bem-humorado e descontraído à casa é uma das funções dos objetos de design. A chaleira de polietileno virou uma luminária.

Beleza

Sea Buckthorn é uma frutinha vermelha rica em vitaminas A e E. Elas são colhidas na Toscana, Itália, para fazer um creme orgânico para as mãos, pela empresa de cosméticos alemã Weleda.