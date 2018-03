'A gente morre é de trânsito, não de trabalhar'

A professora Cássia Thais de Oliveira, de 32 anos, também sofre com as agruras do trânsito diariamente, mas tem sorte porque costuma sempre dirigir nos horários de contrafluxo.

"Moro em Pirituba e trabalho na Casa Verde. O trajeto dura uns 40 minutos, mas não acho tão ruim. É bem pior para quem faz o trajeto contrário. Eu não pego trânsito, mas o outro sentido está sempre parado", conta.

Paulistanos que precisam dos ônibus sentem ainda mais esses problemas. "Andar nos corredores é um sufoco", conta o vendedor Alexandre Ribeiro Mendes. "Todo dia tenho de pegar o corredor da Edgar Facó (avenida da zona norte). Ali, o trânsito fica tão ruim que faz os pontos lotarem. Por causa disso, cada ponto em que o ônibus para são vários minutos até todo mundo entrar." / B. R. e R. B.