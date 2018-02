A Garanhuns dos Balcãs

Não adianta insistir: a cantora Sandy não vai se pronunciar sobre a polêmica sexista em torno da propaganda de lingerie estrelada pela Gisele Bündchen! Não quer saber de briga com a ministra de Políticas para a Mulher, Iriny Lopes. Vai que...!

Probo à toa

Quando José Serra vai voltar a trabalhar? Só se fala disso na cozinha da casa dele! O homem tem fiscalizado os serviços do lar com rigor de homem público.

Graças a Deus!

Enfim, uma boa notícia para a torcida do Palmeiras: o time não joga no meio de semana!

Confuso horário

Pela primeira vez nos últimos 8 anos, a Bahia vai aderir ao horário de verão. Isso quer dizer o seguinte: está com os dias contados o mito de que todo baiano muda de sexo ao meio-dia. A partir do próximo dia 16, se é que essa história tem algum fundo de verdade, a turma vai se transformar às 13h.

Ele voltou!

A exemplo do que aconteceu no show de Rod Stewart embaixo de chuva no Rock in Rio de 1985, Roberto Medina sentiu de novo a presença de Deus no aguaceiro que encerrou o evento deste ano com a apresentação do Guns N'Roses. E, dessa vez, Ele parecia estar meio aborrecido com o Axl Rose.

Chegaram lá

A julgar pelos 28 mil convidados que passaram pela área VIP do Rock in Rio, a nova classe média brasileira invadiu o espaço das celebridades. Onde é que isso vai parar?

Tal qual aquela prima de uma tia esquecida que vê sua tábua de salvação na parente distante e bem de vida recém-chegada de longe para conhecer a terra natal do pai, a Bulgária recebe Dilma Rousseff hoje de braços abertos.

Gabrovo, como diz o Lula, "é a Garanhuns da Dilma"! A exemplo do que aconteceu com o ex-presidente no berço de sua família após as eleições de 2002, todo búlgaro hoje em dia se sente meio-irmão da filha brasileira do conterrâneo Pedro Rousseff - que Deus o tenha!

Dilma sai para o abraço já no desembarque em Sófia e, até depois de amanhã, quando chega à cidadezinha do pai, vai ter batucada, missa em ação de graças, uísque com cerveja e outras milongas mais, como a rakia, uma aguardente de uva típica da região.

Os búlgaros estão sinceramente felizes com a presença tão ilustre, mas lá pelas tantas da festa não será possível esconder da visitante que a situação nos Balcãs não é menos triste do que a do Agreste pernambucano.

É aí que mora o perigo!

Parente morando longe em dificuldade é uma coisa que parte o coração de qualquer brasileiro. A gente vai acabar dando uma forcinha pros búlgaros - quer apostar?

Anticlímax 2

Depois da estreia de Luís Fabiano, a torcida do São Paulo aguarda agora ansiosamente a estreia de Adriano (foto) no

Corinthians.