A frente fria e o El Niño Dilma Rousseff parece que estava adivinhando quando foi dizer pessoalmente ao Garotinho na segunda-feira, em Brasília, que não iria no sábado ao lançamento da pré-candidatura do ex-governador que quer voltar a sê-lo. Imagina ela desembarcando hoje no Rio para ir à festa do marido da Rosinha! Ia sujar toda a barra do vestido de lama!