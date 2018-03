A folia de antigamente, pelas lentes dos leitores

A expressão "de outros carnavais" parece fazer sentido para qualquer brasileiro. Afinal, quem não tem reminiscências de um carnaval de rua, uma fantasia engraçada, uma festa de interior? Foi para catalogar as memórias históricas dos foliões que o Estadão.com.br pediu aos leitores e internautas uma foto que mostrasse um pouco dos festejos de antigamente.

A surpresa foi receber dezenas de fotos de carnavais da Suíça, Itália, Portugal, Venezuela e Argentina. Além de várias imagens de cidades paulistas, como Limeira e Caconde, no interior.

Filhos mandaram fotos dos seus avós no começo do século, que se fantasiavam, passavam no estúdio fotográfico para registrar o momento e, em seguida, iam para a "avenida" - ou seja, a rua principal da cidade.

Nesta página, algumas das imagens recebidas nos últimos dez dias pelo Estadão.com.br.