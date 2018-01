A filha ministro Uma coisa chama atenção, em especial, no suposto dossiê que envolve a filha do ministro Guido Mantega: o aloprado que investigou a moça não apurou o melhor da história. Protagonista de ensaios sensuais para duas revistas masculinas, Marina está sendo dedurada por suposto tráfico de influência no Banco do Brasil. Pode? Alguém que já convenceu um ex-namorado - ninguém menos que o diretor de TV Marcos Paulo - a comprar um Audi Q7, francamente, não precisa do pai pra nada.