A feminilidade por Reinaldo Lourenço e Herchcovitch O que é ser feminina hoje? Usar uma transparência ou uma saia armada? Se depender da visão de dois estilistas que se apresentaram ontem na SPFW, ambos. Reinaldo Lourenço abriu o dia com uma ideia glamourosa da mulher, inspirada em tempos áureos de Hollywood. Uma mulher que gosta de diamantes - como as estrelas Liz Taylor e Marilyn Monroe -, e leva o formato ao pé da letra. Como? Usando vestidos-diamante construídos lindamente em couro sobre tule. O tule nude revela o corpo e cria uma sustentação da peça com ares de mistério ou mesmo de ironia (como a "poitrine" em forma de gato). No meio dessa delicadeza, entra um couro mais pesado e fetichista que, segundo Reinaldo, é prova do poder da mulher hoje.