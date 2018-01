A expectativa de que a catástrofe só venha depois do mandato

Para os mais pobres, as comunidades precárias são sinônimo de renda, porque ficam próximas dos empregos, em cidades de geografia complicada e com periferias tornadas ainda mais distantes pela falta de transportes de massa de qualidade, a preços acessíveis.

Para alguns políticos, as ocupações irregulares são voto, pois a intermediação das demandas de seus moradores resulta em oportunidades de estreitar laços com grupos sociais que são celeiros de potenciais eleitores. O sistema brasileiro, de lista aberta, dispersa votação, dando vantagem a quem tem eleitorado concentrado social e/ou geograficamente. Tudo isso é potencializado pela pobreza da sociedade fluminense.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2009, 35,3% dos moradores da região metropolitana do Rio (pouco mais de um em cada três) tinham em 2008 renda familiar per capita mensal de até 1 salário mínimo, 19,3% ganhavam mais de três salários e só 10,9%, mais de cinco. Ou seja, os muito pobres formam uma faixa grande do eleitorado, com peso considerável nas eleições, reforçado pela falta de políticas consistentes para o setor de habitação.

Assim se cria um ambiente difícil para a intervenção do poder público, com a sociedade dividida entre um setor da classe média defensor da remoção em massa e moradores das comunidades que resistem a qualquer política que as lembre. Nesta semana, os governantes voltaram a acenar com a possibilidade de retirar famílias de áreas que estiverem em risco.

Nesse cenário, alguns políticos apoiam as comunidades indistintamente, sem muita atenção a detalhes técnicos ? por exemplo, se há risco de desabamento ? e tratando o reassentamento, mesmo que para locais próximos dos originais, como tabus. De novo, dobram suas apostas, sempre esperando (rezando?) que mais uma vez a tragédia não venha a lhes ceifar o eleitorado ? nem a carreira.

