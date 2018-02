A eterna musa dos palitos de dente

O rosto de Zofia estampa a caixinha desde 1975. "Estava de cabelo preso porque me pediram para ficar com cara de dona de casa", disse ela, em 2003, ao Jornal da Tarde. Em relação à campanha da Gina, ela pensava que seriam fotos para uma campanha publicitária - não para a marca do produto. Na época, Zofia era muito requisitada, mas a exposição demasiada colaborou para o fim de sua carreira, apenas dois anos depois das fotos.

Zofia trabalhou como guia de turismo e gerente de Marketing. Também foi corretora de imóveis durante alguns meses. Hoje, aos 65 anos, prefere não falar da época em que era modelo e fez as fotos para a empresa. Sempre educada, trata a campanha como mais um trabalho de sua carreira como modelo. "Houve uma época da minha vida em que fui modelo. Mas não vivo mais como modelo e acho que não interessa muito para os outros como estou hoje", limitou-se a dizer ao Estado ontem.

A ex-modelo mora no bairro do Sumarezinho, zona oeste de São Paulo, e voltou a fazer trabalhos na área de turismo.