À espera do sucesso e louco por skate

Pedro Mattos trabalhava na Technopark-Essilor, em Alphaville, e vivia com a mãe, Maria Aparecida, e duas irmãs, em Barueri, na Grande São Paulo.

Criado pela mãe, no convívio com os avós e os tios, Pedro gostava muito de skate, do programa de TV Pânico, de Bob Marley, Shawlin, Criolo e da banda Sublime. E curtia também a Nação Alviverde, torcida organizada do Palmeiras.

Pedro era tido pelos amigos como um jovem expansivo, que não escondia seus sentimentos. Costumava dizer a todos que adorava a mãe. Maria Aparecida lembra que havia poucos dias tinha presenteado o filho com um skate novo. "Ele nem teve tempo para usar como gostava", lamenta. De acordo com Márcio José da Silva, tio do rapaz, era um trabalhador, preocupado com a família e nunca teve qualquer envolvimento com polícia. "Ele trabalhava, registrado, em Alphaville", diz. / P.P.