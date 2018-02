À espera de uma solução

Gostaria de receber informações sobre as obras públicas realizadas como parte do Plano Regional Estratégico da Subprefeitura do Butantã correspondentes aos Parques Lineares 21 e 22. O primeiro começa na confluência da Rua Prof. José Geraldo de Lima com a Rua Laudelino de Abreu, segue por essa rua e pelas Avenidas A e Francisco da Matta e Rua Prof. José Geraldo de Lima até o ponto inicial; e o segundo começa na confluência da Rua Jean Gonzalez com a Rua Ester Hegedus, segue por essa rua, pela Rua Prof. José Geraldo de Lima, na Rua Jean Gonzalez até o ponto inicial. Infelizmente, as obras sofrem interrupções constantes. O único movimento que ocorreu no canteiro de obra foi o do vento. Ante minha reclamação, algumas máquinas e funcionários foram mobilizados e fizeram uma "limpeza" em um terreno desapropriado, que começa a virar um lixão em frente à minha casa, na Rua Coronel Paulo Soares Moura. Também algumas máquinas destruíram o que já havia sido feito pela construtora. Não sei se uso as denominações corretas, enfim: fizeram terraplenagem, assentaram o solo, colocaram guias, fizeram o meio-fio, inclusive foi colocada grama entre a margem do Córrego da Água Podre e essa via. Agora, uma máquina passou pela rua e destruiu o meio-fio, a guia e o gramado, que a mesma construtora plantou. A placa da obra informa que a empresa foi contratada em 2008 e teria um prazo de 365 dias para a execução. Estamos em 2011!

EDSON ROBERTO DE JESUS / SÃO PAULO

A Secretaria da Coordenação das Subprefeituras não respondeu.

O leitor comenta: O problema não foi resolvido.

PEDESTRES

Tempo de travessia

Na análise sobre o tempo de travessia do semáforo, esqueceu-se de contar o tempo de espera que o pedestre leva para atravessar a rua. O principal indutor para a desobediência é o tempo em que se espera pelo sinal verde. No cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Bela Cintra, por exemplo, o sinal verde para pedestre dura só 20 segundos e demora 2 minutos para abrir novamente.

FREDERICO FONTOURA LEINZ

/ SÃO PAULO

CALÇADAS ESBURACADAS

Quem multa a Prefeitura?

A intenção da Prefeitura de multar quem, teoricamente, não conserva a calçada em frente à sua casa seria cômica se não fosse trágica. Pois é impossível conservá-la em determinadas circunstâncias. Muitos pisos são destruídos pelas árvores plantadas pela própria Prefeitura. Experimente pedir providências e veja a resposta que receberá. Na Avenida Cerro Corá, na altura do n.º 1.100, uma das colunas que segura a estrutura da placa de aviso da lombada eletrônica deixou só 40 centímetros livres para os pedestres. CACALO KFOURI / SÃO PAULO

A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras não respondeu.

O leitor reclama: A situação continua a mesma.

Há mais de 2 meses há um buraco no asfalto da Rua Fidêncio Ramos, na Vila Olímpia. A Prefeitura quer multar quem não conserva as calçadas. Mas quem multa a Prefeitura?

MAURO WJUNISKI / SÃO PAULO

PROBLEMA NO SISTEMA

Nota Fiscal Eletrônica

Tenho uma pequena empresa de prestação de serviços. Desde agosto, a Prefeitura exige a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. O problema é que o sistema está sobrecarregado, pois há três dias não consigo emitir as notas. Logo, fico sem faturar.

DINO SBRAGIA / SÃO PAULO

A Secretaria Municipal de Finanças não respondeu.

O leitor revela: Toda primeira semana do mês não consigo emitir notas. Mas não tenho problemas da segunda semana até o fim do mês.

CURSOS A DISTÂNCIA

Exame presencial

Concluí o Ensino Médio em março de 2002. Só quando ia ser contratado numa empresa, soube que a escola onde estudei foi cassada. Já protocolei um pedido de regularização de certificado na Secretaria de Estado da Educação (SEE). Estou com dificuldades de conseguir um emprego por causa disso. VALTER FERRARI DA CUNHA

/ SÃO PAULO

A SEE informa que, de acordo com o Conselho Estadual de Educação, para a emissão de certificados de conclusão de cursos a distância é necessário um exame presencial. Diz que o sr. Cunha ainda não fez o teste. A Diretoria Regional de Ensino só emitirá o certificado após a avaliação ser feita.