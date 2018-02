À espera de Gilberto Gil, bloco Forrozin tem momento 'chuva, suor e cerveja'

À espera de Gilberto Gil, foliões do bloco Forrozin, da cantora Mariana Aydar, lotaram as ruas do centro de São Paulo e encenaram no início desta tarde o melhor estilo "Chuva, Suor e Cerveja". A tempestade de verão caiu e ninguém arredou o pé do bloco, celebrando o carnaval. O Forrozin tem como mote a celebração da músíca nordestina e deverá receber Gilberto Gil, Mestrinho, As Bahias e a Cozinha Mineira.

No público, há também muitos nordestinos. É o caso da baiana Tais Ferreira, de 36 anos, e do pernambucano John Barbosa, de 54 anos, que trabalham no setor de alimentação e recebem a amiga Fátima Barbosa, promotora de eventos de Arapiraca (AL), pela primeira vez no carnaval de São Paulo. “Estou me sentindo em Olinda”, conta Fátima.

Fã de Mariana Aydar, John ficou feliz com a vinda de Gilberto Gil. “Adoro ele, mas temia que a presença do baiano lotasse demais o bloco. Mas que nada, está no tamanho certo”, diz. Com ele concorda a baiana Tais. "Preferimos bloquinhos menos lotados e com sotaque nordestino. Como este e o do Alceu (Valença)", brinca ela.