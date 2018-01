A encomenda do prefeito "Houve uma encomenda do gabinete da prefeita e nós executamos a encomenda." Quem disse isso à TV Estadão em 30 de agosto de 2012 foi o candidato Fernando Haddad, número 2 da Secretaria de Finanças da gestão Marta Suplicy, a respeito da criação das taxas que tanto desgastaram a petista. Troque-se o gênero do autor da encomenda e, hoje, a frase soaria natural na boca do atual titular da pasta, Marcos Cruz. "Houve uma decisão política da prefeita de aumentar a arrecadação e isso foi feito", reforçou o candidato de 1 ano e 2 meses atrás.