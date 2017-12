A derradeira invenção do cérebro humano Você se lembra do Hal 9000, o computador superinteligente que Stanley Kubrick criou no filme 2001: Um Odisseia no Espaço? Ele era amigo e companheiro do tripulante de uma nave espacial. A relação azedou quando Hal decidiu que sua missão era mais importante do que os desejos do tripulante. No embate, Hal tenta assassinar o tripulante e tudo termina em tragédia quando, em um ato desesperado, o tripulante desliga aos poucos o computador, que lamenta, suplica, se infantiliza e morre.