A Copa precisa de segunda divisão Encerrada a primeira rodada de jogos na África do Sul, vamos combinar que não existem no mundo 32 países jogando futebol num nível tal que os credencie a disputar uma Copa. Nova Zelândia, Grécia, Argélia, Honduras, Austrália, Coreia do Norte, Eslovênia, Eslováquia e o escambau estão na África do Sul para encher linguiça.