A Copa do Mundo é nossa Aos cinco anos eu tinha certeza de que os jogadores de futebol eram crianças. Eles apareciam tão pequenininhos na nossa Telefunken 22 que eu pensei que a Copa de 82 fosse uma espécie de gincana, como as do programa da Xuxa, a qual meus pais poderiam me levar, caso eu insistisse. Foi um choque quando me explicaram que as pessoinhas de uniforme colorido eram todas adultas e, portanto, a minha participação no Mundial da Espanha estava fora de questão. Perguntei a meu pai quantos anos tinha que ter para jogar na Copa, "no mínimo uns 17", ele respondeu, mas 17 era uma daquelas quantidades incompreensíveis, que não cabiam nem em todos os dedos das duas mãos, como 73 ou dez milhões, de modo que me resignei.