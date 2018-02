A compositora que brilhou em reduto dos homens Na década de 1960, a mesma em que Gustavo Baeta Neves usava um pseudônimo para assinar os sambas-enredo que compunha, pela primeira vez no carnaval do Rio uma mulher figurou como compositora de um samba-enredo: dona Ivone Lara. Ela é uma das autoras de "Cinco Bailes da História do Rio", apresentado pela Império Serrano em 1965.