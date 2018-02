A cidade moderna de Prestes Maia O crescimento acelerado de São Paulo, induzido pela industrialização, ampliou a demanda por soluções de mobilidade. O engenheiro Francisco Prestes Maia - que foi prefeito entre 1938 e 1945 - elaborou um plano de avenidas que previa anéis circulares ao redor do centro, cortado radialmente por largas avenidas. A preocupação com a beleza da paisagem ainda era forte: a imagem acima, que faz parte do plano, mostra uma via-parque agradável ao longo do Rio Tietê.