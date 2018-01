A cara do Rio!

Como acontece no Brasil sempre que muda o presidente da República, já tem gente no Vaticano falando em "herança maldita" de Bento XVI!

De virar a cabeça

Sem celular, internet, TV, DVD, mp3, iPad, iPod, e-books ou radinho de pilha para passar o tempo, pelo menos sete dos 115 cardeais que estiveram trancados por dois dias no conclave do papa sofreram torcicolo admirando os afrescos de Michelangelo no teto da Capela Sistina.

Melhor assim

Enfim, uma boa notícia: a loira Geisy Arruda garantiu nas redes sociais que não está "pegando" o Tiririca, como andaram espalhando por aí! Ou seja, não correm o menor risco de procriação! E não se fala mais nisso, ok?

Imprecisão

Que diabos o papa Francisco quis dizer ao mencionar que foi buscado pelos cardeais "quase no fim do mundo"? Para a Argentina ser "quase" qualquer coisa, essa coisa bem pode ser o Brasil!

Trololó

O PSDB resolveu agora declarar "guerra para salvar o País". Isto quer dizer o seguinte: nada, rigorosamente nada! Relaxa aí, vai! Hoje é sábado, divirta-se!

Ação dispensável

O Ministério Público do Rio andou cogitando determinar que, por razões de segurança, os jogos do Campeonato Carioca sejam realizados sem torcida. Como se, para isso, fosse necessária uma ação judicial!

Não é o que mais irrita quem está do lado do Rio no embate sobre a partilha da grana do petróleo, mas se o carioca pudesse vetaria neste confronto a carinha de bebê chorão que Sérgio Cabral sempre exibe para tratar do assunto na TV. Sabe aquela expressão de menino já grande vítima de bullying na esquina?

Ok, deve ser horrível sentir o bafo jubiloso do Ronaldo Caiado passando a mão nos teus royalties, mas, convenhamos, alguém precisa alertar o governador para o fato de que esta sua versão garoto-propaganda do Nenê Dent - antes de fazer uso da cera, é claro ! - está ficando ridícula!

Pior que ela é sincera! Serginho está mesmo chateado com uns, magoados com outros, preocupado de verdade com a Copa do Mundo, com a Olimpíada, com a visita do papa, achando inclusive que não vai ter carnaval em 2014, mas ficar de tromba ou fazer beicinho não ajuda o Rio em nada.

Pelo contrário, a impressão que passa de estar sendo castigado, pagando seus pecados, acaba atraindo mais e mais simpatizantes para a derrubada do veto da Dilma: "Bem feito!" - comenta-se Brasil afora.

O Rio não merece, mas, cá pra nós, a retaliação faz sentido!

Inveja da flor

A atriz Grazi Massafera, uma espécie rara de 'Flor do Caribe', deu agora pra dizer por aí que está fazendo dieta para engordar! "Me acho muito magra!" Depois arruma um bando de inimigas no Projac, e não entende por quê!