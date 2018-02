A cara do dono Foi o cineasta Murilo Salles quem me ensinou o truque! Estávamos cara a cara com o diretor de um longa-metragem horroroso, cuja pré-estreia privê a gente acabara de assistir juntos: "O filme é a sua cara, bicho!" Entre um abraço e outro ainda mais apertado, ele variou pouco: "Incrível como é a sua cara, cara!"