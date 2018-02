A boa da praça Roosevelt para o final de semana

Polêmica desde sua primeira revitalização a Praça Franklin Roosevelt, no centro de São Paulo, tornou-se um espaço democrático de lazer e entretenimento para diversas tribos com entretenimento para todas as horas do dia. Pista de skate, praça pet-friendly, bares e escola de teatro compõem o cardápio para este fim de semana na capital.

Conheça as principais atrações da Praça Roosevelt:

O Teatro Studio Helena Guariba nasceu em homenagem à diretora e professora de teatro que foi torturada e morta na ditadura e é o local mais antigo a manter o funcionamento na praça. Funciona diariamente, das 11h às 23h, e apresenta aos finais de semana as tradicionais peças de teatro. Contato: (11) 3259-6940

A Companhia Satyros de teatro, conhecida nos palcos da Europa, chegou na Roosevelt em 2001 abrindo dois espaços (Espaço Satyros 1 e 2), com programação cênica especial, além de oficinas de interpretação. Contato: (11) 3258-6345 ou site oficial.

O Espaço Parlapatões foi fundado em 2006 pelo grupo teatral Parlapatões, um dos maiores nomes de espetáculo circense, e abriga atualmente peças que relacionam música, circo, comédia e teatro de rua. A casa tem um café-bar, palco para apresentações e sala com capacidade para cerca de cem pessoas. Contato: (11) 3258-4449 ou site oficial.

A SP Escola de Teatro chegou à região da Roosevelt com sua terceira sede. O objetivo dos cursos é propor novos desafios para o ensino das artes cênicas no Brasil e percebe o formador e o aprendiz sob o prisma das sensibilidades e potencialidades artísticas, humanas, críticas e cidadãs. Contato: (11) 3775-8600 ou site oficial.

O bar Você Vai se Quiser é a casa do tradicional Samba da Praça Roosevelt, que acontece religiosamente todas as sextas e sábados. Às sextas, a festa rola das 19h às 23h e a entrada custa R$ 10. Aos sábados, o samba começa às 16h e segue até as 22h. Contato: (11) 3129-4550