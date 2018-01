À beira-mar e à beira do bar: drinques para beber no litoral

Experimente caipirinhas de kiwi, frutas vermelhas e folhas de mexerica. Fotos: Patrícia Gennari/AE

SÃO PAULO - Como os espetinhos de camarão e as casquinhas de siri, as caipirinhas e as batidas são clássicos do menu da praia. Por outro lado, sol, mar e álcool em excesso não costumam resultar em uma boa mistura. Conhecer os efeitos de cada drinque é, portanto, tão importante quanto saber quais sabores você não pode deixar de experimentar.

Organizamos uma seleção de bebidas do litoral com base nessas duas informações essenciais. Abaixo, você descobre o que vai acontecer com o seu equilíbrio depois de provar drinques criativos e saborosos - com ingredientes como pimenta dedo-de-moça, folha de mexerica e capim-santo. Se a ideia é manter o controle, opte por bebidas feitas com saquê, que têm os menores teores alcoólicos: chegam ao máximo de 16% (o mesmo que 16°GL). A pinga e a tequila, com teores entre 30% e 45%, são para quem não tem medo de certa instabilidade. Já a vodca, o rum e a cachaça atingem até 50% - e fazem o chão rodar com poucas doses.

O excesso pode, porém, acabar estragando a sua diversão (ou a dos outros). Por isso, também separamos, com a ajuda da nutricionista Cristiane Mara Cedra, dicas simples que vão ajudá-lo a não extrapolar o (seu) limite - e garantir que você possa continuar a provar estas delícias.

PARA FICAR ESTÁVEL - Bebidas com até 16% de álcool

Patrícia Gennari/AE Azul cremoso

O Kanaloa (R$ 14), que dá nome ao bar, é docinho e espumante: leva curaçau blue, saquê, leite condensado e soda. Tente também a cítrica Caipirinha Caiçara (R$ 14), com vodca e folhas de mexerica.

Bar Kanaloa. Av. Francisco Loup, 914 - Maresias

(12) 3865-5293. 9h/3h. Cartões de crédito: Mastercard e Visa.

Patrícia Gennari/AE Calmante doce

A Caipirinha de Uva Itália (R$ 20) é batida com saquê, capim-santo, gotas de limão e um segredinho: ervas com propriedades relaxantes. Também há a versão com vodca.

Restaurante Pitangueira. Estrada do Camburi, 1589 - Camburi

(12) 3865- 1866. 13h/0h.

Clara Massote/AE

Receita aprovada

A Caipirinha de Saquê de Tangerina e Manjericão (R$ 14) foi sugerida por uma cliente e, hoje, está no menu da casa. Prove o drinque e veja se consegue sugerir outro mais saboroso.

Bar Marakuthai. Av. Força Expedicionária Brasileira, 495, Prainha - Ilhabela (12) 3896-5874. 8h/0h (fecha dom., 2ª e 3ª). Cc.: Dinners e M.

DICA O adoçante pode liberar substâncias nocivas se misturado com álcool. Prefira drinques naturalmente doces, com kiwi ou tangerina.

PARA FICAR INSTÁVEL - Bebidas com até 40% de álcool

Patrícia Gennari/AE Como um mergulho

Para espantar o calor (e aproximar o pileque), o bar Zaitun criou o drinque Lagoa Azul (R$ 15), que mistura licor Malibu, tequila e curaçau blue com açúcar, limão e laranja.

Bar Zaitun. R. Sebastião Romão César, 600 - Maresias

(12) 3856-7164. 8h/23h20. Cc.: todos.

Patrícia Gennari/AE

Da cor do mar

A clássica Caipirinha de Limão foi combinada com xarope de menta. O resultado é um drinque verde e claro. Com pinga, vale R$ 15, mas há versões com vodca e saquê.

Hotel Mibamar. Av. Francisco Loup, 1182 - Maresias

(12) 3865-6404. 12h/22h40. Cc.: todos.

Clara Massote/AE

À brasileira

O sabor adocicado desta Caipirinha de Açaí (R$ 18,90) vem do xarope de guaraná, misturado à vodca. É tão estimulante quanto relaxante. A versão com cachaça Seleta vale R$ 15,50.

Açaí Bar. Av. Dom Pedro I, 2.618, Enseada - Guarujá

(13) 3351-8496. 10h/4h. Cc.: todos.

DICA Beba água quente entre um drinque e outro. Assim você hidrata o corpo, controla a embriaguez e ameniza a ressaca no dia seguinte.

PARA FICAR ALTERADO - Bebidas com até 50% de álcool

Clara Massote/AE Terezinha!

O Chacrinha (R$ 15) mistura lima-da-pérsia, gengibre, pimenta dedo-de-moça e cachaça. Imagine tudo isso sem açúcar. Agora arrisque prová-lo.

Chacrinha. Av. Miguel Estéfano, 2.635, Enseada - Guarujá

(13) 3392-3135 (160 lug.) 11h/últ. cliente. Cc: todos.

Patrícia Gennari/AE Perigoso?

Este drinque desafia o mito popular de que manga com leite faz mal. A Batida de Manga, Leite Condensado e Vodca (R$ 10) embebeda, mas não mata.

Junior e Joelma. Praia de Maresias, Entrada 2 - Maresias

(12) 8164-8087. 10h/19h.

Clara Massote/AE Feito louco

Pense em como você vai ficar depois do Doidinho (R$ 25), com rum, gim, vodca, pêssego, maracujá, groselha e gelo seco. É de sair fumaça.

Ziriguidum Quiosque Bar. Av. Miguel Stefano, setor J-09, Enseada - Guarujá

(13) 3392-1162. 24h. Cc.: V e A.

DICA Drinques calóricos, com açaí ou lei condensado, ajudam a evitar o mal-estar, pois abastecem o corpo com glicose.