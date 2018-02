'A Bahia parece terra de ninguém' Pesquisadora de segurança pública da Universidade Federal da Bahia e integrante do Fórum Comunitário de Combate à Violência do Estado, a professora Helonisa Costa não ficou surpresa com o destaque do Estado na pesquisa. "Falta autoridade pública em todas as áreas. A Bahia parece terra de ninguém."