'A Augusta é uma rua de narrativas infinitas'

Inspiração da letra de Às vezes, da cantora paulistana Tulipa Ruiz, é o local que a artista mais gosta na capital paulista.

"Adoro descê-la no meio da tarde, em direção ao centro, passar pelos cinemas, observar os pipoqueiros, olhar as lojas de discos, os sebos, cruzar com boêmios nas esquinas, prosear com algum conhecido, ver os néons desligados (por causa da Lei Cidade Limpa) e a rica movimentação." Para Tulipa, "é uma rua de narrativas infinitas". / MÔNICA REOLOM, ESPECIAL PARA O ESTADO

Caminhada: Tulipa Ruiz gosta de descer a via em direção ao centro para observar a movimentação do dia