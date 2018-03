'A arte de rua feita em SP é emocionante'

O estilista Narciso Rodriguez se tornou mundialmente conhecido por ser o responsável pelo vestido que Michelle Obama usou na noite da vitória do presidente americano Barack Obama, em 2008. Filho de cubanos nascido nos EUA, ele diz já se considerar brasileiro. Tanto é que Rodriguez tem uma casa na Bahia e já lançou uma coleção inspirada no País. Na terça-feira, desembarcou em São Paulo para lançar seu novo perfume, 'for her eau delicate', e falou com o Estado.

É a sua primeira vez em SP?

Que nada! Venho sempre ao Brasil há mais de 12 anos, para Rio, São Paulo, Bahia. Já me considero brasileiro.

Qual é o estilo da paulistana?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O estilo das mulheres em São Paulo é muito eclético. Este é um ambiente urbano enorme, que compreende diferentes tipos de moda, de jeitos de se vestir. É interessante ver como é variado. Não existe um estilo, porque cada um tem o seu. É muito eclético e isso é ótimo porque você vê pessoas usando de tudo: de Chanel a uma marca desconhecida.

O que você gosta de fazer na capital paulista?

Saí do avião e fui direto para o Masp. Não vim para brincadeira! A coisa que mais gosto é a arquitetura, e os arquitetos brasileiros: Lina Bo Bardi, Niemeyer... E a arte, claro. Já fui à Bienal e também na exposição da Adriana Varejão. E tirei muitas fotografias. Principalmente na Vila Madalena e no Beco do Batman. Adoro grafite, especialmente em São Paulo.

A arte de rua é um influência?

A arte de rua aqui é emocionante. Eu percebo como ela se desenvolveu com o passar dos anos. E a arte de rua é um dos motivos pelos quais São Paulo é umas cidades mais interessantes para se visitar.

Você ficou mundialmente conhecido por ser um dos estilistas preferidos de Michelle Obama. Qual a sua opinião sobre a presidente do Brasil, Dilma Rousseff?

Vestir a Michelle foi um dos momentos mais importantes da minha vida. E você quer realmente que eu dê minha opinião sobre como Dilma se veste? Não, não quero começar nenhuma guerra entre o Brasil e EUA. Ela (Dilma) é uma mulher incrível, que conquistou tanto, eu a admiro muito e... vamos parar por aí. O fato de vocês terem essa mulher incrível na presidência é um sinal de progresso.

É importante para um estilista lançar produtos com a sua assinatura?

É importante para qualquer criador que esteja interessado em mostrar sua visão de mundo criar uma assinatura, porque essa é uma das melhores maneiras de dizer quem você é, o que você é, o que pensa. E eu acredito que há uma conexão entre o que você veste e o perfume que usa. Tem um momento crítico na vida de um designer quando ele decide criar uma linha para casa, um prédio ou uma fragrância, pois esses são os momentos em que você consegue dizer muito.