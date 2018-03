A 1ª ciclofaixa do centro abre amanhã

A Prefeitura inaugura amanhã, às 7h, a primeira Ciclofaixa de Lazer do centro de São Paulo. O percurso, de 2,5 km, é circular e tem início na Praça João Mendes, a partir do cruzamento com a Avenida Liberdade. Em sentido único, passará pelas Ruas Anita Garibaldi, Venceslau Brás, Boa Vista, Libero Badaró, Benjamim Constant e pela Praça da Sé.

A intenção, segundo a Prefeitura, é oferecer uma opção de lazer e incentivar a ocupação do centro a partir da circulação por pontos turísticos. Na lista estão o Pátio do Colégio, o Edifício Martinelli, o Mosteiro de São Bento, o Teatro Municipal e os prédios da Prefeitura e da Faculdade de Direito da USP, além da Catedral da Sé. Parte das atrações mencionadas é ligada por ramais de metrô que permitem a entrada de bicicletas, como as Estações Sé, São Bento e Anhangabaú.

Para chegar a esse roteiro, o ciclista pode usar a extensão da Ciclofaixa de Lazer da Paulista, que amanhã será ampliada pela Avenida Bernardino de Campos, Rua Vergueiro e Avenida Liberdade. Ao todo, o novo caminho tem 8,5 km em cada sentido.

O ciclista que experimentar a novidade amanhã vai pedalar por um corredor de uso exclusivo para motos. Subutilizada, a motofaixa da Vergueiro, do lado esquerdo da via, estará reservada às bicicletas.

Nesse trecho, há importantes alterações no sistema viário (veja mapa acima). A conversão para a Avenida 23 de Maio, no sentido centro, por exemplo, ficará fechada para os carros no horário de funcionamento da ciclofaixa, ou seja, das 7h às 16h.

A velocidade máxima permitida em todo o trajeto para os demais veículos cairá de 60 km/h para 40 km/h. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 70 agentes de trânsito e 81 monitores de travessia vão ajudar na organização do trânsito. Rotas alternativas serão indicadas com faixas e bloqueios.

A ciclofaixa vai mudar também a circulação de 21 linhas de ônibus na região central. Já para os ciclistas, a orientação é seguir a sinalização específica, evitando ultrapassagens que exijam avanço para faixas reservadas aos carros. No centro histórico, o traçado de mão única só será alterado nos trechos do Viaduto do Chá e da Praça Ramos de Azevedo, onde a ciclofaixa terá dois sentidos.

A expectativa de público é de pelo menos 25 mil pessoas - média registrada nos domingos em cada uma das ciclofaixas atuais. A inauguração da rota da Paulista, no dia 2, bateu recorde, com 40 mil usuários.

Sem carro. Hoje, o trecho de 2,5 km da Paulista e as ciclofaixas das zonas leste, sul e norte vão funcionar de forma excepcional, por causa do Dia Mundial Sem Carro. Ao todo, a cidade tem 41 km de faixas de lazer. A próxima inauguração, ainda sem data marcada, deve estender a Ciclofaixa da Paulista/Bernardino de Campos ao traçado da zona sul.